بوداوي وبوعناني أساسيان رفقة نيس في مواجهة عبدلي والملالي

يخوض الثنائي الدولي الجزائري هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، رفقة ناديهما نيس، نادي أنجي، ضمن الليغ1 الفرنسية.

ونشرت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي ضمت اسم الثنائي بوداوي، وبوعناني.

في المقابل تواجد الثنائي الجزائري الآخر، حيماد عبدلي، وفريد الملالي، ضمن التشكيلة الأساسية لنادي أنجي.

يذكر ان هذه المباراة التي ستجمع نادي انجي، بالضيف فريق نيس، تدخل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الأول.