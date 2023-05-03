بوداوي وبوعناني مرشحان لجائزة لاعب الشهر في نيس

اختير الثنائي الدولي الجزائري هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في فريقهما نيس الفرنسي، خلال شهر أفريل الجاري.

ونشر نادي الجنوب الفرنسي، اليوم الأربعاء، قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم ثنائي الخضر، بوداوي وبوعناني.

وجاء اختيار بوداوي، للمرة الثالثة هذا الموسم في سياق الأفضل، نظير تألقه شهر أفريل وتسجيله أول أهدافه هذا الموسم في الليغ1 في مرمى تروا.

وهي المباراة التي شهدت أيضا تقديم بوعناني. مستويات كبيرة، جعلت مدربه ديدي ديغارد. يشيد بمهاراته.

وشارك بوعناني في 3 لقاءات كأساسي خلال شهر أفريل صنع فيما 9 فرص ونسبة نجاح في التمرير وصلت إلى 95%.