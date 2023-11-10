بوداوي وبوعناني يتألقان ويفرضان التعادل أمام مونبيليه

قاد الدوليان الجزائري هشام بوداوي و بدر الدين بوعناني فريقهما نيس الفرنسي لفرض التعادل أمام المستضيف مونبيليه في الدوري الفرنسي.

وجرت المباراة ضمن الجولة 12 من الليغ 1 بملعب “دولاموسون”، التي عرفت منح الحكم الرئيسي لبوداوي بالبطاقة الصفراء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وعاد بدر الدين بوعناني إلى المشاركة أساسيا بعد غياب طويل، حيث سبق له و خرج من مخططات مدربه، في حين أكد بوداوي مجددا على إمكانياته الكبيرة، والذي أصبح قطعة أساسية في تشكيلة نادي نيس الذي يواصل التأكيد على النتائج الطيبة في الليغ 1.

للإشارة، جاء تألق بوعناني متأخرا بعض الشيء، الذي كان قادرا على السماح له بالتواجد في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي أعلن عنها اليوم استعدادا لمبارتي الصومال و موزمبيق.

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