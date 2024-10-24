بوداوي وبوعناني يسقطان رفقة نيس أمام فيرينتسفاروشي

تعرض الثنائي الدولي الجزائري، هشام بوداوي و بدر الدين بوعناني، لخسارة قاسية، أمام المستضيف فيرينتسفاروشي المجري. في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسة “الأوروبا ليغ”.

وشارك متوسط الميدان، هشام بوداوي، في كامل أطوار هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “غروباما” بالعاصمة المجرية بودابست، اليوم الخميس.

وتعد عذه المباراة هي الثالثة التي يشارك فيها بوداوي أساسيا ً منذ مواجهة لازية الإيطالي في المنافسة ذاتها.

وقدم اللاعب، بوداوي، أداء جيدا رغم الخسارة. حيث قدم خريج مدرسة بارادو، 36 تمريرة ناجحة في اللقاء، كما قام بثلاث مراوغات ناجحة، وحسم لصالحه 5 صراعات ثنائية من أصل عشر. ونال غلامة 7.1 من 10 حسب موقع سوفاسكور المختص.

أما الدولي الجزائري الآخر، بدر الدين بوعناني، فقد شارك في آخر ربع ساعة من المواجهة، وقدم أداءً متوسطا حيث نال علامة 6.3.

للإشارة، فشل لاعبا الخضر، بوداوي وبوعناني، في قيادة فريقهما نيس لتحقيق أول انتصار في “الأوروبا ليغ”. بعد أن سجل النادي الفرنسي تعادلا بهدف في كل شبكة أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى، و خسر برباعية مقابل هدف أمام لازيو في الجولة الثانية.