بوداوي وحاج موسى يسقطان رفقة نيس وفينورد في الدوري الأوروبي

عرفت الأندية التي ينشط فيها الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي، وأنيس حاج موسى، سقوطًا جديدا في منافسات الدوري الأوروبي، بعد تعرض نيس وفينورد على التوالي، لخسارتين ثقيلتين في سهرة كروية لم تكن موفقة للاعبين الجزائريين.

وسقط نادي نيس الفرنسي أمام بورتو بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة دخل فيها هشام بوداوي بديلًا، في الدقيقة الـ68، وقدم مردودا مقبولا منحه تنقيطا بلغ 6.4.

وفي مواجهة أخرى، خسر فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام سلتيك الأسكتلندي. وشارك الدولي الجزائري أنيس حاج موسى أساسيا طوال تسعين دقيقة، وظهر بمستوى جيد منحه تنقيطا بلغ 6.5 رغم خسارة فريقه.