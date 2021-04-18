بوداوي وعطال بديلين أمام ديجون

سجل الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي ومواطنه يوسف عطال، عودتهما لقائمة ناديهما نيس، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بفريق ديجون.

وكشفت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكياة الأساسية للفريق، والتي غاب عنها عطال، وبوداوي.

وفضل مدرب نيس، ترك الثنائي الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الإعتماد عليهما كبدلاء، في الشوط الثاني من هذه المباراة.

يذكر أن الثنائي، هشام بوداوي، ويوسف عطال، غاب لأزيد من شهر عن المنافسة الرسمية رفقة نبيس، بسبب الإصابة التي كانا يعانيان منها.