بوداوي وعطال مرشحان لجائزة أفضل لاعب للشهر في الليغ1

أختير الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي ويوسف عطال، ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب عربي لشهر أكتوبر، في الليغ1

وكشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على “تويتر”، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي تواجد ضمنها بوداوي، وعطال.

ويتافس لاعبا الخضر على هذه الجائزة، الثنائي التونسي وهبي الخزري، لاعب سان تيتان، ومواطنه نايف أكرد، لاعب رين.

وسيتم تحديد الفائز بهذه الجائزة، بعد كشف نتيجة الاستفتاء الذي طرحه موقع الليغ1 على الجماهير، عبر “تويتر”.

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