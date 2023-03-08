بوداوي وعطال يشدان الرحال إلى مولدوفا رفقة نيس

تنقل الثنائي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، ويوسف عطال، اليوم الاربعاء، رفقة ناديهما نيس الفرنسي، إلى مولدوفا.

ونشرت إدارة نيس الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق، قائمة اللاعبين المعنيين بهذه السفرية، والتي ضمت اسم الثنائي بوداوي وعطال.

كما تأتي هذه السفرية تحسبا للمباراة التي ستجمع نيس، بمضيفه نادي شريف تيراسبول، من مولدوفا، لحساب دوري المؤتمر الأوروبي.

يذكر أنّ المباراة التي ستجمع الثنائي الجزائري هشام بوداوي ويوسف عطال، وناديهما نيس، بفريق شريف تيراسبول، المقررة غدا الخميس، تدخل ضمن الدور الـ16 من منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.