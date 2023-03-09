بوداوي وعطال يقودان نيس للتأهل في دوري المؤتمر الأوروبي

تمكن الدوليان الجزائري هشام بوداوي و يوسف عطال من قيادة فريقهما نيس الفرنسي للمرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

و كان الثنائي بوداوي وعطال قد سجّلا حضورهما في الفوز أمام شيريف المولدوفي بهدف مقابل صفر.

وشارك بوداوي بشكل اساسي في المباراة المثيرة، في حين سجّل عطال حضوره بعد الدقيقة 79 من المباراة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

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