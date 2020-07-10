بوداوي وعطال يواجهان بودبوز في ودية نيس أمام سان تستيان

يواجه الدوليان الجزائريان هشام بوداوي، ويوسف عطال، اليوم الجمعة، مواطنهما رياض بودبوز، في المباراة الودية التحضيرية، التي ستجمع نادي نيس، بسان تستيان.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المدرب فييرا هذه المباراة، والتي تواجد ضمنها الثنائي الجزائري بوداوي، وعطال.

وفي المقابل تواجد رياض بودبوز، هو الآخر ضمن التشكيلة الأساسية لناديه سان تيسيان، في مواجهة نيس.

👥 Le onze aligné par Claude #Puel 👔 pour débuter ce #ASSEOGCN au Stade Geoffroy-Guichard ! pic.twitter.com/6GW4fQBRP2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 10, 2020