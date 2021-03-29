بوداوي وفرحات ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم 2021

سجل الدوليان الجزائريان، بوداوي وزين الدين فرحات، تواجدهما في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم، والذي تصدره ليونيل ميسية.

وكشف موقع الدراسات الرياضية السويسري (CIES)، قائمة أفضل اللاعبين في المرحبة الأولى من الموسم الجاري، للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتم ترتيب اللاعبين في هذه القائمة، حسب آدائهم، ونسبة مشاركتهم في الدوريات المحلية، ما جعل ميسي، في الصدارة برصيد 92.5 نقطة من أصل 100.

وتواجد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس الإيطالي، في المركز الخامس برصيد 89.3 نقطة.

واحتل بوداوي، المركز الـ60، بـ77 نقطة، وفرحات في المركز 75، بـ73.7 نقطة.