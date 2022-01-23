بوداوي يتألق ويتجاوز بولاية وأوكيدجة بثنائية

واصل الدولي الجزائري، هشام بوداوي سلسلة نتائجه الإيجابية رفقة ناديه نيس، وذلك عند إستقبال ماتز، ظهيرة اليوم في الدوري الفرنسي.

وشارك المستبعد عن صفوف المنتخب الوطني أساسيا، على مستوى الجناح كالعادة، وقدم عرضا محترما طيلة 84 دقيقة من اللعب، قبل أن يتم إستبداله.

وساهم إبن بشار في فوز فريقه لخامس مرة على التوالي في الليغ 1، بثنائية دون رد أمام ماتز الذي دخل من جانبه فريد بولاية أساسيا في وقت لازم أوكيدجة مقاعد البدلاء.