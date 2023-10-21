بوداوي يتألق ويقود نيس للفوز أمام مارسيليا

نال الدولي الجزائري هشام بوداوي إشادة الإعلام الفرنسي للدور الكبير الذي لعبه في فوز فريقه نيس أمام نادي أولمبيك مارسيليا.

وقدم هشام بوداوي مباراة جيدة على طول الخط التي انتهت بهدف مقابل صفر.حينما شارك أساسيا في اللقاء، الذي غاب عن يوسف عطال المعاقب و بدر الدين بوعناني الذي تواجد في دكة البدلاء.

كما أصبح خريج أكاديمية بارادو ركيزة أساسية في تشكيلة النادي الفرنسي الذي يسعى هذا الموسم. إنهائه في المراتب الثلاث الأولى لحسم مشاركة أوروبية مثلما سبق الموسم الماضي.

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