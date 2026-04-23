بوداوي يتأهل رفقة نيس لنهائي كأس فرنسا

اقتطع الدولي الجزائري، هشام بوداوي، أمس الأربعاء، رفقة ناديه نيس، تأشيرة التأهل لنهائي كأس فرنسا، على حساب فريق ستراسبورغ.

وشارك بوداوي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في مباراة النصف نهائي، التي جمعتهم بفريق ستراسبورغ.

كما ساهم الدولي الجزائر، في الفوز الذي حققه فريقه في هذه المباراة، بثنائية نظيفة، ليحسم بذلك تأهلهم للدور النهائي.

وسيكون هشام بوداوي، وناديه نيس، على موعد يوم 22 ماي المقبل، مع نهائي كأس فرنسا، والذي سيجمعهم بفريق لانس، بملعب “ستاد دو فرانس”.