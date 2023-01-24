إعــــلانات
الرياضة

بوداوي يتخذ قرارا مهما بشأن مسيرته الكروية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوداوي يتخذ قرارا مهما بشأن مسيرته الكروية
  • 271
  • 0

كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر إعلامية أوروبية، عن اتخاذ الدولي الجزائري بنادي نيس، هشام بوداوي، لقرار مهم بخصوص مستقبله الكروي.

وحسب الصحفي AOUNA SANTi بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن لاعب الخضر بوداوي، سيجدد عقده مع نادي نيس لغاية جوان 2026.

رابط دائم : https://nhar.tv/klKKx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر