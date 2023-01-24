بوداوي يتخذ قرارا مهما بشأن مسيرته الكروية
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت اليوم الثلاثاء، مصادر إعلامية أوروبية، عن اتخاذ الدولي الجزائري بنادي نيس، هشام بوداوي، لقرار مهم بخصوص مستقبله الكروي.
وحسب الصحفي AOUNA SANTi بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن لاعب الخضر بوداوي، سيجدد عقده مع نادي نيس لغاية جوان 2026.
🚨Info: OGC Nice 🔴⚫️🦅
▫️Hicham Boudaoui 🇩🇿 devrait signer sa prolongation demain. Contrat jusqu’en juin 2026.
▫️Youssouf Ndayishimiye 🇧🇮 arrivera ce soir à Nice. Visite médicale prévue demain matin. pic.twitter.com/HrtvnGoTsy
— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 24, 2023
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