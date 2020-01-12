بوداوي يتسبب في إصابة خطيرة لجزائري صاعد في فرنسا!

تسبب الدولي الجزائري هشام بوداوي، في تعرض ريان آيت نوري، لإصابة خطيرة، خلال المواجهة بين نيس وأونجي، يوم أمس السبت.

وإصطدم متوسط الميدان المنتخب الوطني، مع المُدافع الصاعد، في صراع هوائي، دفع ثمنه هذا الأخير، بكسر مُزدوج على مُستوى الفك.

يُشار بأن إبن بشار، أظهر روحا رياضية عالية، عندما سارع لطلب المعذرة من الظهير الأيسر، والإطمئنان عليه، قبل مُغادرته الملعب.

وتأتي هذه الإصابة، في وقت حساس جدا بالنسبة لإبن الضاحية الباريسية، بإعتباره كان مُرشحا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.