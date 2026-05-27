بوداوي يتشبّث بحلم المونديال

أعرب اللاعب الدولي الجزائري، هشام بوداوي، عن تفاؤله الكبير على قدرته في التعافي وسريعا، واللحاق بنهائيات كأس العالم 2026.

وأحدث بوداوي، حالة طوارئ أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة جعلته يغادر أرضية الميدان. بعد مرور 11 دقائق فقط، من مباراة ناديه نيس أمام الضيف سانت ايتيان، في ذهاب لقاء السد لتفادي السقوط إلى “الليغ2”.

وحامت الشكوك، حول جاهزية ابن مدينة بشار، للمحفل العالمي الذي سينطلق يوم الـ 11 جوان الداخل. بسبب إصابته القوية على مستوى الوجه. والتي دفعته للخروج اضطراريا، رغم أهمية اللقاء بالنسبة له ولناديه.

وعقب اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل السلبي. في انتظار موقعة الإياب المقررة هذا الجمعة الـ 29 ماي، والتي سيغيب عنها بنسبة كبيرة، أبدى بوداوي، تفاؤلا كبيرا بخصوص مشاركته المرتقبة مع “الخضر” في المحفل العالمي.

وسُئل خريج مدرسة أتليتيك بارادو، في تصريحات إعلامية عن إصابته ومدى خطورتها. وردّ: “لا بأس لا بأس”، قبل أن يسأله الصحفي حول جاهزيته للمونديال، ليرد قائلا: “إن شاء الله”.

وهي التصريحات التفاؤلية التي تؤكد أن بوداوي، متمسك بحلم المشاركة في أقوى بطولة في العالم، لاسيما وأن مع بقاء 22 يوما بالتمام عن أولى مواجهات “الخضر”. والتي ستكون أمام الأرجنتين، وذلك، في انتظار نتائج الفحوصات التي سيضخع لها “أمير بشار”.