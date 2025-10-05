إعــــلانات
بقلم كريم تيغرمت
بوداوي يتعافى من الإصابة ويعود لتشكيلة نيس في مواجهة موناكو
تجاوز الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نادي نيس الفرنسي، الإصابة التي كان يعاني منها، مبديا جاهزيته للعودة إلى المنافسة.

ونشرت إدارة نادي نيس الفرنسي، اليوم الأحد، تشكيلتها الأساسية المعنية بمواجهة موناكو، والتي ضمّت اسم بوداوي.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في مباراتهم الماضية ضد نادي أف سي باريس.

وتزامنت عودة هشام بوداوي، لأجواء المنافسة، مع اقتراب موعد التربص المقبل للمنتخب الوطني، والذي سيكون بوداوي معنيا بالمشاركة فيه.

