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بوداوي يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات

الرياضة
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بوداوي يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، إلى أجواء التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسني للفريق، عن عودة بوداوي، إلى أجواء التدريبات على انفراد.

ويأتي هذا بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة التي جمعت ناديه نيس، بفريق نيم.

يذكر أن مدرب نيس، أدريان أوريسيا، قد أبدى تفاؤله، في وقت سابق، لاستعادة خدمات هشام بوداوي، قبل نهاية الموسم الجاري.


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