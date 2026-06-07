بوداوي يتعافى ويندمج في تدريبات “الخضر”

سجل متوسط ميدان المنتخب الوطني، هشام بوداوي، حضوره في الحصة التدريبية الصباحية لنهار اليوم الأحد، بعد تعافيه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان بوداوي، قد التحق بتربص “الخضر”، وهو يعاني من إصابة تعرض لها على مستوى الوجه والرأس. يوم الـ 26 ماي الفارط، في لقاء ناديه نيس والمُضيف سانت ايتيان. ضمن ذهاب ملحق البقاء في “الليغ1″.

وهي الإصابة التي حرمته من خوض مواجهة الاياب يوم الـ 29 من ماي الماضي. كما أنها دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لاعفاءه من سفرية روتردام، تحسبا للودية التي فاز بها المنتخب الأربعاء الفارط، أمام هولندا.

وظهر بوداوي، صبيحة السفر إلى كانساس الأمريكية. وهو يتدرب بشكل عادي رفقة المجموعة، مما يؤكد تعافيه وجاهزيته للمشاركة في ودية هذا الأربعاء، أمام بوليفيا، قبل أسبوع عن أول مباراة رسمية لـ”الخضر” في المونديال أمام الأرجنتين.

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