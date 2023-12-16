بوداوي يتعرض إلى هزيمة رفقة نيس في أخر تنقل عام 2023

تعرض الدولي الجزائري هشام بوداوي رفقة ناديه نيس الفرنسي إلى خسارة قاسية أمام النادي المستضيف لوهافر في الدوري الفرنسي.

و إنهزم هشام بوداوي ورفقائه بثلاثية مقابل واحد في المباراة التي جرت بملعب “جول ديشاسو” ضمن الجولة 16 من الليغ 1.

كما قدم بوداوي مباراة جيدة رغم الخسارة القاسية التي مني بها في أخر تنقل له رفقة نيس عام 2023 حسبما ذكرته الصفحة الرسمية للفريق.

وأصبح ابن مدينة بشار، ركيزة في ناديه بعد شارك في عدد كبير من المباريات الرسمية أساسيا. وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على الخضر.

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