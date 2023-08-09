بوداوي يتلقى أخبارا سارة قبل انطلاق الموسم الجديد

تلقى الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأربعاء، أخبارا سارة من إدارة ناديه نس الفرنسي، قبل انطلاق الموسم الجديد من الليغ1.

ونشر الموقع الرسمي لنادي نيس، آخر تصريح أدلى به مدرب الفريق فرانسيسكو فاريولي، بخصوص الوضع الصحي لبوداوي.

وقال مدرب نيس في هذا الخصوص: “هناك احتمال كبير في انضمام هشام بوداوي للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء”.

كما أضاف فرانسيسكو فاريولي: “بوداوي تدرب جزئيا، ونحن بصدد تقييم حالته، من أجل اتخاذ القرار يوم غد”.

يذكر أن هشام بوداوي، كان يعاني من إصابة على مستوى الفخذ، غيبته عن آخر مبارتين تحضيريتين لناديه نيس، تحسبا للجولة الاولى من الليغ1، المقررة يوم الجمع المقبل، والتي ستجمعهم بنادي ليل.