بوداوي يجذب اهتمام أندية انجليزية وتركية

دخل الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن قائمة اهتمامات عدة أندية أوروبية، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، أبرزها أندية انجليزية، وتركية.

وكشف موقع “Foot mercato”، بأن تألق بوداوي، مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، جذب اهتمام كشافي نادي غلاتسراي التركي، وبرايتون الإنجليزي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مسؤولي نادي برايتون، جد معجبون بمؤهلات بوداوي، ويضعونه ضمن قائمة اهتماماتهم في المريكاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن هشام بوداوي (26 عاما)، لازال مرتبطا بعقد مع ناديه نيس الفرنسي، إلى غاية شهر جوان 2027.