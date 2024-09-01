بوداوي يحقق أرقاما رهيبة في الدوري الفرنسي

حطم الدولي الجزائري هشام بوداوي رقما قياسيا، اليوم الأحد، بعدما وصل إلى مساهمته رقم 20 في مسيرته في الدوري الفرنسي.

وكشف موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن الأرقام الرهيبة لابن مدينة بشار في الليغ 1، حيث قال أن هشام بوداوي وصل إلى مشاركة برقم 122 مباراة، مسجلا 11 هدفا كاملا.

وقاد متوسط ميدان الخضر فريقه نيس للفوز برباعية كاملة مقابل واحد أمام نادي انجي، بعدما شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه، لحساب الجولة الثالثة.