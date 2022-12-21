بوداوي يحل بإنجلترا رفقة نيس تحسبا لمواجهة توتنهام

وصل الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأربعاء، إلى انجلترا، تحسبا للمشاركة في المباراة الودية التي ستجمع ناديه نيس، بتوتنهام.

ونشرت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صورة بوداوي، خلال وصوله إنجلترا، رفقة بعثة الفريق.

كما كشفت تقارير اعلامية فرنسة، بان الثنائي الجزائري الآخر، يوسف عطال، وأندي ديلور، سيغيبون عن هذه المباراة الودية بسب الإصابة.

يذكر أن نادي نيس، يواجه اليوم الأربعاء، نادي توتنهام الإنجليزي، بملعب هذا الأخير، في مباراة ودية تحضيرية.