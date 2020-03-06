“بوداوي” يخرج من النفق المُظلم ويعود ضد موناكو

إستنفذ النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” الفرنسي “هشام بوداوي” العقوبة التي سُلطت عليه من قبل لجنة الانضباط الفرنسية.

إبن مدينة بشار سيعود للميادين بمناسبة مواجهة الداربي ضد موناكو المُقررة السبت بعد غياب دام لثلاث جولات كاملة عقب طرده بالبطاقة الحمراء.

خريج مدرسة أتلتيك بارادو طُرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخل خطير على لاعب نيم أولمبيك ليتعرض للإيقاف ل4 مباريات منها مباراة غير نافذة.

ومن الممكن جدا أن يعود متوسط ميدان الخضر للتشكيلة الأساسية لفريقه نيس مباشرة خاصة في ظل تألقه قبل العقوبة.