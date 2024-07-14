بوداوي يخضع لتدريبات شاقة في نيس

خضع الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، إلى تدريبات شاقة في فريق نيس الفرنسي استعدادا للموسم الكروي الذي سينطلق قريبا.

و تدرب هشام بوداوي رفقة زملائه في نادي نيس برفقة مختصين في تلق الجبال و الحبال، إلى جانب مختصين في الركض والجري للمسافات الطويلة.

و يبدو أن الطاقم الفني لفريق نيس يعول كثيرا على خدمات إبن مدينة بشار في الموسم الجديد، لفريق الذي سينافس بقوة على المراتب الأولى في منافسة الرابطة الفرنسية و الكأس.