بوداوي يشفى من الإصابة وجاهز لمواجهة ستراسبورغ

باتت عودة متوسط الميدان الجزائري، هشام بوداوي، إلى المنافسة قريبة جداً، بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها، على مستوى الركبة.

وحسب ما كشفه موقع “نيس ماتان”، اليوم الخميس، فإن بوداوي سيعود إلى قائمة فريقه نيس، المعنية بمواجهة ستراسبورغ، ضمن الجولة الـ12 من “الليغ1” الفرنسية.

وغاب هشام بوداوي، عن المنافسات لمدة قاربت الشهر، بسبب معاناته من إصابة على مستوى أوتار الركبة، ضيع اللاعب على إثرها تربص المنتخب الوطني لشهر نوفمبر.