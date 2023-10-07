بوداوي يصل إلى هدفه الـ 10 مع نيس ويقوده لفوز جديد

وصل الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى هدفه 10 مع ناديه نيس الفرنسي خلال مواجهة نادي ماتز في الليغ 1.

وسجّل هشام بوداوي تسعة أهداف كاملة منذ التحاقه بفريق نيس الفرنسي قبل ان يضيف الـ 10 اليوم حسب احصائيات الموقع العالمي المتخصص في الأرقام “سوفاسكور”.

وقاد ابن الصحراء، فريقه لتحقيق فوز مهم سيلعب دورا كبيرا في التحديات المقبل و تحقيق الأهداف المستقبلية منها ضمان مشاركة أوروبية.

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