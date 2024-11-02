بوداوي يضيع مواجهة بريست بسبب الإصابة و بوعناني خارج القائمة

تواجد الثنائي الدولي الجزائري والناشط في صفوف نيسن هشام بوداوي و بدر الدين بوعناني، خارج قائمة فريقهما.

المعنية بمواجهة بريست، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من “الليغ1” الفرنسية.

ويعاني متوسط الميدان الدولي الجزائري، هشام بوداوي، من إصابة على مستوى الركبة، سيغيب على إثرها اللاعب، لغاية عطلة أعياد الميلاد، حسب ما كشفه مدرب الفريق، فرانك هايسي.

فيما تواجد الدولي الجزائري الآخر، بدر الدين بوعناني، خارج القامة المعنية هذه المواجهة، لخيارات فنية.