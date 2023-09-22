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الرياضة

بوداوي يضيع مواجهة موناكو بسبب الإصابة

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوداوي يضيع مواجهة موناكو بسبب الإصابة
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أعلن نادي نيس الفرنسي، عن غياب متوسط الميدان الدولي الجزائري هشام بوداوي عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الفرنسي أمام موناكو برسم الجولة السادسة.

وحسب بيان النادي الفرنسي، فإن لاعب الخضر سيضيع اللقاء الذي سيلعب مساء اليوم بداية من الساعة 20.00، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الظهر ولم تحدد بعد إدارة نيس موعد عودة لاعبها الدولي الجزائري بوداوي للميادين.

يجدر الإشارة، سيكون كل يوسف عطال و بدر الدين بوعناني والحارس بوالهندي معنيون بالمشاركة في هذا اللقاء.

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