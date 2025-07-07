بوداوي يعود إلى تدريبات نيس وسط غموض يلف مستقبله

شرع الدولي الجزائري هشام بوداوي، متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، في التدريبات رفقة فريقه، اليوم الاثنين، بعد نهاية عطلته الصيفية المتأخرة التي حصل عليها بترخيص من إدارة النادي، نظرًا لمشاركته مع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في شهر جوان.

وانتظم بوداوي في أول حصة تدريبية تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026، في أجواء حماسية رفقة زملائه في نادي نيس. استعدادًا للمباريات التحضيرية التي يستهلها بمواجهة أجاكسيو.

ولا يزال مستقبل ابن مدينة بشار غير محسوم، إذ يطمح صاحب الـ25 سنة إلى خوض تجربة جديدة. في انتظار وصول عرض يلبي طموحاته الرياضية والمالية.

يذكر أن بوداوي انضم إلى نيس صيف 2019، ويرتبط بعقد يمتد حتى 30 جوان 2027. وهو مرشح للانتقال إلى أحد الأندية التي أبدت رغبتها في ضمه. على غرار مانشستر يونايتد الإنجليزي.