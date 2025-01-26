بوداوي يعود إلى قائمة نيس تحسبا لداربي فرنسا

سجّل لاعب “الخضر” هشام بوداوي، عودته إلى قائمة ناديه نيس الفرنسي، تحسبا لداربي الجنوب، المرتقب أمام أولمبيك مارسيليا، في قمة الجولة الـ 19 من “الليغ1”.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة اليوم الأحد. أمام “لوام” والتي عرفت تواجد بوداوي. رفقة زميله في “الخضر” بدر الدين بوعناني والحارس تيدي بولهندي.

للإشارة، فإن بوداوي، كان قد ضيّع سفرية فريقه الخميس الماضي، إلى السويد، لملاقاة نادي إيلفسبورغ، برسم الجولة الـ 7 من “الأوروبا ليغ”.

ولم يكشف نادي نيس، عن سبب غياب لاعب “الخضر” عن تلك المباراة. بالرغم من أنه كان قد شارك قبلها في كامل أطوار لقاء الجولة الـ 18 من “الليغ1” أمام ليل. بتاريخ الـ 17 جانفي الجاري.

Le groupe convoqué pour ce 𝘿𝙚𝙧𝙗𝙮 𝙙𝙪 𝙎𝙪𝙙 🦅#ogcnom pic.twitter.com/JsM67l8xG8 — OGC Nice (@ogcnice) January 26, 2025

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