بوداوي يعود رسميا إلى المنافسة.. وهذه هي وضعية عطال

سيكون الدولي الجزائري هشام بوداوي معنيا بالعودة لأجواء المنافسة الرسمية مساء اليوم خلال مباراة فريقه نيس أمام ميتز في الليغ 1.

وأعلن نيس أن الجزائري سيكون معنيا بالمباراة بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة على مستوى الظهر.

وأفاد النادي في تغريدة على شبكة “تويتر” بأن إبن بشار تم إستدعائه. كما قال أن مواطنه وزميله في الفريق يوسف عطال سيغيب مجدّدا.

ويعاني مدافع الخضر في كل مرة من تكرر الإصابات. الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول خدمته لكتيبة بلماضي قبل إنطلاق التحديات المقبلة.

وكان مدرب نيس غالتيه قد ذكر أن إصابة عطال تختلف عن إصابة بوداوي. كما أكد أن عطال سيعود إلى المنافسة خلال مواجهة باريس سان جيرمان في الدور الـ 16 من المسابقة.

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يتجّه الدولي الجزائري بغداد بونجاح للرحيل عن السد القطري مستقبلا بعدما أصبح مطمع العديد من الأندية في أوروبا والخليج.

وبعد أيّام فقط. من إعلان مدرب برشلونة الإسباني تشافي بعدم حاجته لخدمات بونجاح الذي سبق له تدريبه في السد القطري.

دخل نادي النصر السعودي الملقب بـ “العالمي” السباق للظفر بخدمات إبن مدينة وهران. في ظل مغادرة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

كما قال موقع “المواطن” السعودي. أن كبيري الرياض “النصر والهلال” يصارعان من أجل الظفر بخدمات هداف البطولة القطرية.

وكان الهلال السعودي قد طلب خدمات بونجاح منذ مدة، وهو النادي الذي يعتبر الأكثر إحترافية في السعودية.

يذكر، أن الكاف إحتفل بخدمات بغداد، حيث نشر فيديو لاهداف وعنونها بـ “خلق لتسجيل الأهداف”.

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