بوداوي يعود لقائمة نيس تحسبا لمواجهة موناكو

سجل الدولي الجزائري هشام بوداوي، عودته لقائمة ناديه نيس، المعنية بالمواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد بنادي موناكو، ضمن الليغ1 الفرنسية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تيوتر”، القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بهذا اللقاء، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما تأتي عودة الدولي الجزائري، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي غيبته عن مباريات الفريق.

وبالإضافة لهاشم بوداي، تواجد الثنائي الجزائري الآخر، يوسف عطال، وأندي ديلور، كعادتهم، ضمن قائمة الفريق تحسبا لمواجهة موناكو.