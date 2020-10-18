بوداوي يعود لقائمة نيس في مواجهة سان تيتيان

سجل الدولي الجزائري هشام بوداوي اليوم الأحد، عودته لقائمة ناديه نيس، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بسان تيتيان.

وكشف نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، قائمة الاعبين المعنيين بمواجهة سان تيتيان، والتي ضمت اسم هشام بوداوي.

ووضع المدرب باتريك فييرا، اسم الدولي الجزائري، ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية الإعتماد عليه بديلا في هذه المباراة.

ويعد هذا أول ظهور لهشام بوداوي، ضمن تشكيلة ناديه نيس، هذا الموسم، حيث لم يشارك في أي مباراة لحد الآن، بالنظر للإصابة التي تعرض لها خلال التحضيرات الصيفية للفريق.

ومن جهة أخرى، يتواصل غياب الدولي الجزائريالآخر، يوسف عطال، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الفخذ.