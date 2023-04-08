بوداوي يعود لقائمة نيس ومعني بمواجهة البياسجي

إستدعى مدرب نيس الفرنسي، ديدي ديغارد، متوسط ميدان الفريق، هشام بوداوي، لمواجهة البياسجي، برسم المواجهة 30 من الدوري الفرنسي.

وعاد متوسط ميدان الخضر بوداوي، لقائمة نيس، بعد أن غاب عن آخر مواجهة لفريقه ضد آنجي بسبب الإصابة.

كما تواجد الثلاثي الجزائري بدرالدين بوعناني وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهندي ضمن القائمة.

فيما يتواصل غياب الظهير الأيمن يوسف عطال بسب الإصابة.

يجدر للإشارة، سيواجه نيس البياسجي، عشية اليوم السبت بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.