بوداوي يعود للتشكيلة الأساسية لنيس ويشارك في مواجهة لانس

عاد الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم السبت، للمشاركة الأساسية، مع فريقه نيس في مواجهة المنافس، لانس.

في إطار مواجهة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي “الليغ1″، والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشارك متوسط ميدان الخضر، بوداوي، في كامل أطوار اللقاء، لغاية الدقيقة الـ89 من الشوط الثاني، بعد أن تخلص اللاعب، من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي سببت له الغياب عن آخر مواجهة لفريقه، أمام ريال سوسيداد، في الجولة الأولى من منافسة “الأوروبا ليغ”.

ونال اللاعب، بوداوي، تنقيط 7.5 في هذه المواجهة، بعد أن قدم 27 تمريرة ناجحة، وسدد تسديدة واحدة نحو مرمى المنافس.

أما من الجانب الدفاعي، تمكن، بوداوي، من حسم 12 صراعا ثنائيا عن الكرة لصالحه، من أصل 20 صراع، بالإضافة لقيامه بثلاث تدخلات ناجحة.

أما لاعب الخضر الآخر، في صفوف نيس، بدر الدين بوعناني، شارك كأساسي في هذا اللقاء، ولغاية الدقيقة 89 من الشوط الثاني. ونال تنقيط 7.2 في المواجهة، بعد أن قدم تمريرة مفتاحية، وتسديدة داخل الإطار.