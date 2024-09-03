بوداوي يغادر تربص الخضر وقندوسي لتعويضه

قرر مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، إعفاء لاعب المنتخب هشام بوداوي، من التربص الذي انطلق أمس الاثنين، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن بوداوي، التحق مساء أمس، بمركز سيدي موسى، وهو يعاني من إصابة.

مشيرة إلى أن لاعب نيس، الذي تعرض لإصابة في آخر مباراة رفقة ناديه الفرنسي. أمام أونجي، خضع لفحص من قبل الطاقم الطبي الذي أكد إصابته في الركبة.

وأضافت “الفاف” في بيانها: “وعلى إثر ذلك، قرر المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إعفاء بوداوي. الذي غادر مقر التربص صباح اليوم الثلاثاء.”

مبرزة بأن الناخب الوطني، استنجد بلاعب الأهلي المصري. والذي لعب معارا إلى سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي، من أجل تعويض زميله بوداوي، في تربص سبتمبر الجاري.