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الرياضة

بوداوي يغادر تربص الخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوداوي يغادر تربص الخضر
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أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن غياب اللاعب هشام بوداوي عن شهر مارس الجاري.

والذي تتخلله المباريات الدولية الودية  القادمة ضد كل من بوليفيا يوم 22 مارس وجنوب افريقيا يوم 26 من نفس الشهر، ضمن بطولة الفيفا الدولية – الجزائر 2024.

وأوضح بيان الفاف، أن اللاعب بوداوي كان قد التحق مصابًا بالتربص التحضيري للخضر، وتم تسريحه من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد ظهر هذا الخميس.

وبهذا سينضم لزميله إسماعيل بن ناصر في قائمة المغادرين، ويلتحق بناديه لمواصلة العلاج.

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