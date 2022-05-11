بوداوي يغيب عن تشكيلة نيس في مواجهة سان تيتيان

غاب الدولي الجزائري هشام بوداوي، عن التشكيلة الأساسية لناديه نيس، في المباراة التي ستجمعهم اليوم الأربعاء بنادي سان تيتيان.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر حسابها الرسمي، عن تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم بوداوي.

كما فضل مدرب نيس، الإحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

وتدخل هذه المباراة التي تجمع هشام بوداوي، وناديه نيس، بالضيف سان تيتيان، ضمن الجولة الـ36 من الليغ1 الفرنسية.