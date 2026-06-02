بوداوي يغيب عن سفرية “الخضر” إلى هولندا !

غاب الدولي الجزائري، هشام بوداوي، عن سفرية أمس الاثنين، نحو روتردام الهولندية، تحسبا للودية المرتقبة غدا الأربعاء، بين “المحاربين” و”الطواحين” ضمن استعدادات المنتخبان لكأس العالم 2026.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”. أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، لم يرافق التشكيلة الوطنية إلى هولندا.

كما أوضحت الهيئة الكروية، أن غياب بوداوي، عن سفرية هولندا، جاء بقرار من الناخب الوطني. فلاديمير بيتكوفيتش، الذي فضّل إراحته.

يشار إلى أن “أمير بشار” كان قد التحق بتربص “الخضر” الخاص بالمونديال، وهو يعاني من إصابة، كان قد تعرض لها يوم الـ 26 ماي الماضي. في ذهاب لقاء السد لتفادي السقوط إلى “الليغ2” أمام سانت ايتيان. وهي الإصابة التي حرمته من موقعة الإياب.