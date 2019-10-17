بوداوي يغيب عن مواجهة البي أس جي

سيغيب الدولي الجزائري هشام بوداوي، عن المباراة الكبيرة التي ستجمع فريقه نيس، بنادي باريس سان جيرمان، لحساب الليغ1 الفرنسية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، القائمة التي اختارها المدرب باتريك فييرا، لخوض هذه المباراة، والتي غاب عنها هشام بوداوي.

ومن جهة أخرى، سيغيب يوسف عطال، هو الآخر عن هذه المباراة، بالنظر للعقوبة الآلية المسلطة عليه بسبب تراكم بطاقته الصفراء.

وبالنسبة لمواطنهم آدم أوناس، يواصل هذا الأخير تلقي العلاج للعودة من الإصابة التي تلقاها خلال مواجهة موناكو.