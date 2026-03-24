بوداوي يغيب وحاج موسى مهدد بمغادرة تربص “تورينو”

شهدت الحصة الأولى من تربص المنتخب الوطني، الذي انطلق أمس الاثنين، بمدينة “تورينو” الايطالية، غياب الثنائي أنيس حاج موسى وهشام بوداوي.

وكشفت “الفاف” في موقعها الرسمي. أن حاج موسى، لم يشارك في أول حصة تدريبية بإيطاليا، بعد التحاقه بالتربص وهو يعاني من إصابة. والتي جرت على إحدى أرضيات مركز تدريب نادي جوفنتوس بفينوفو.

بينما أشارت الاتحادية في بيانها إلى أن زميله، ونجم نيس الفرنسي، هشام بوداوي، قد تم إعفاءه من التدريبات بقرار من الطاقم الفني، بسبب معاناته من الزكام.

يشار إلى أن حاج موسى، كان قد تعرض أول أمس الأحد، لإصابة في الفخذ. بمناسبة قمة الجولة الـ 28 من الدوري الهولندي، بين ناديه فينورد روتردام وأجاكس.

وأكمل لاعب “الخضر” المواجهة التي انتهت على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله بصعوبة، الأمر الذي يرشحه لمغادرة تربص “تورينو”. في انتظار قرار الطاقم الطبي للمنتخب.

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني، نظيره من غواتيمالا الجمعة، بداية من الساعة 20:30. بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوة الايطالية. قبل العودة إلى تورينو، لخوض ثاني مواجهة ودية، أمام أوروغواي، والمقررة الثلاثاء القادم، بملعب “أليانز ستاديوم” عند الساعة 19:30.

وخلال أول حصة تدريبية لـ”الخضر”، قسّم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التعداد إلى مجموعتين، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا الأحد. مع أنديتهم إلى تمارين استرجاع خفيفة تحت إشراف المحضّر البدني، بينما تدرب بقية اللاعبين لأكثر من ساعة.