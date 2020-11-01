بوداوي يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم رفقة نيس

سجل الدولي الجزائري هشام بوداوي أول أهدافه في هذا الموسم، بأولن فريقه نيس، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي أنجي.

وبدأ بوداي، هذه المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يقحمه المدرب فييرا، بديلا في الدقيقة الـ66، أين كانت النتيجة 2-0 لصالحج نيس.

وبعد 10 دقائق فقط من دخوله، برز الدولي الجزائري، من خلال تسجيله للهدف الثالث في المباراة، معمقا الفارق لصالح ناديه.

وبهذا تمكن هشام بوداوي، من قيادة ناديه نيس لتحقيق فوز جديد، كما افتتح عداده التهديفي لهذا الموسم.