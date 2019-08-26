بوداوي يقترب من مُزاملة عطال!

أصبح الدولي الجزائري هشام بوداوي على بُعد خطوات قليلة من تغيير الأجواء، وتحقيق حُلمه بالإحتراف في أوروبا، خلال هذه الصائفة.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” بأن متوسط الميدان، سيكون وعن قريب زميلا لمواطنه، يوسف عطال في صفوف نادي “نيس”.

ووفقا لذات المصدر، فقد تمكنت إدارة “العقبان” من التوصل لإتفاق مبدئي مع مُسيري بارادو لشراء عقد إبن بشار.

يُذكر بأن صاحب الـ19 كان مُتابعا من طرف العديد من الفرق المُحترمة مؤخرا وعلى رأسها، بورتو البرتغالي، ليل وبوردو الفرنسيين.

ويبقى المُتوج بالكان دون مُنافسة هذا الموسم، لتخوف “الباك” من تعرضه للإصابة، مما قد يؤثر على قيمته في سوق التحويلات.