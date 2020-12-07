بوداوي يقنع أمام ريمس ويكسب نقاط مهمة لدى مدربه الجديد

بصم الدولي الجزائري هشام بوداوي على مردود مقنع أمس الأحد، خلال المواجهة التي جمعهت ناديه نيس، بفريق ريمس.

وشارك بوداوي أساسيا في هذه المباراة، أين بصم على مردود مقنع في وسط الميدان، من خلال استرجاعه للعديد من الكرات، كما ساهم في هجمات ناديه.

وتمكن الدولي الجزائري، من كسب نقاط مهمة لدى مدربه الجديد أدريان أورسيا، ما قد يضمن الحفاظ على مكانته الأساسية في تشكيلة الفريق.

يذكر أن هشام بوداوي، استحق (7.1) كتنقيط عن آدائه في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي ريمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).