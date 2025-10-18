بوداوي يقود نيس للفوز أمام أولمبيك ليون

بصم الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اليوم السبت، على أداء مميز قاد به ناديه نيس لتحقيق فوز ثمين على حساب أولمبيك ليون.

ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي “الليغ 1” وبنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

لاعب الخضر خاض اللقاء في كامل أطواره، وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد متابعة رائعة لتمريرة زميله جوناثان كلوس على مقربة من منطقة العمليات.

أكد من خلالها جاهزيته الفنية العالية ومساهمته الفعالة في نتائج نادي الجنوب الفرنسي هذا الموسم.

فيما شارك الدولي الجزائري الآخر، عبد القادر غزال، بديلا في اللقاء، من جانب “لوال”، عند الدقيقة الـ68، و لم يقدم أشياء كثيرة في اللقاء.

ويواصل متوسط ميدان “الخضر” تقديم مستويات ثابتة مع نيس، حيث خاض إلى حد الآن 8 مباريات في الدوري، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب فرانك هايسي.

أداء بوداوي اللافت جعله يحظى بإشادة واسعة من جماهير النادي والمتابعين، الذين أثنوا على تطوره المستمر وانضباطه التكتيكي، ما يجعله أحد أبرز الوجوه الجزائرية الناشطة في “الليغ 1” خلال الموسم الجاري.