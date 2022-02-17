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الرياضة

بوداوي يكشف عن قدوته في كرة القدم

بقلم كريم تيغرمت
بوداوي يكشف عن قدوته في كرة القدم
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تحدث الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، عن اللاعبين الذين كان يعتبرهم قدوة في عالم كرة القدم.

وصرح بوداوي، في حوار لموقع الليغ1 الفرنسة: “عندما كنت في بارادو، لعبت في عدة مناصب، على غرار مهاجم”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “في تلك الفترة كنت من أشد المعجبين بصامويل ايتو، لأني كنت ألعب في نفس منصبه”.

وتابع بوداوي: “قبل ذلك، عندما كنت أصغر سنا، كنت معجبا بعدة لاعبين جزائريين، على غرار سوداني، صايفي ومغني”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Q4fuh
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