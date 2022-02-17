بوداوي يكشف عن قدوته في كرة القدم
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، عن اللاعبين الذين كان يعتبرهم قدوة في عالم كرة القدم.
وصرح بوداوي، في حوار لموقع الليغ1 الفرنسة: “عندما كنت في بارادو، لعبت في عدة مناصب، على غرار مهاجم”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “في تلك الفترة كنت من أشد المعجبين بصامويل ايتو، لأني كنت ألعب في نفس منصبه”.
وتابع بوداوي: “قبل ذلك، عندما كنت أصغر سنا، كنت معجبا بعدة لاعبين جزائريين، على غرار سوداني، صايفي ومغني”.
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