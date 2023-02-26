بوداوي يمتع ويقود نيس للفوز بالداربي الفرنسي

قاد الدولي الجزائري هشام بوداوي من قيادة فريقه نيس للفوز على موناكو بثلاثية مقابل صفر في الداربي الفرنسي.

وقدم هشام بوداوي مستوى كبير جدا إلى جانب حضور بدني كبير، الآمر الذي سيعود حتما بالفائدة على المنتخب الوطني في التربص المقبل.

وأصبح ابن مدينة بشار ركيزة أساسية في الفريق الفرنسي منذ قدوم المدرب ديغار الذي أصبح يعتمد عليه في منصبه الرئيسي عكس سابقه.

كما قدّم المهاجم بلال براهيمي مستوى جيّد على طول الخط لكنه لم يفلح في تعزيز رصيده التهديفي.

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